Индия отказалась принимать нефть от подсанкционного российского производителя, - Bloomberg

По данным издания, танкер Cordelia Moon должен был разгрузиться в порту Вадинар 9 февраля, незадолго до того он загрузил примерно 1 миллион баррелей нефти Urals в черноморском порту Новороссийск. Однако владельцем этого груза является компания "Сургутнефтегаз" - одна из двух российских нефтедобывающих компаний, которые были включены в санкционный список США 10 января этого года.

Стоит заметить, что это первый зафиксированный случай прибытия танкера с нефтью от "Сургутнефтегаза", которая была загружена после введения санкций Управлением по контролю за иностранными активами США. В то же время в ближайшие недели ожидается прибытие еще как минимум четырех танкеров, а еще одно судно, которое перевозит нефть от "Газпром нефти", уже находится в пути.

Министр нефти Индии Панкадж Джайн заявил, что страна не будет принимать грузы от подсанкционных компаний, если они были загружены после 10 января. Он также отметил, что не располагает информацией о Cordelia Moon.

Санкции США против России

В начале января Министерство финансов США объявило о новых масштабных санкциях против российского энергетического сектора. Под санкции попала крупнейшая нефтяная компания РФ "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Также в санкционном списке оказались более 180 судов и десятки нефтетрейдеров, поставщиков услуг в сфере нефтяной промышленности, страховых компаний и должностных лиц энергетического сектора.