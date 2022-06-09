Индия вдвое увеличила закупку российской нефти. Реакция Госдепа

Индия вдвое увеличила импорт нефти с России. Госдеп призывает страну не увеличивать стремительно объемы закупки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Индия в мае увеличила закупки российской нефти более чем вдвое в сравнении с предыдущим месяцем. Так, поставки составили более 840 тысяч баррелей в день. Аналитики по сырьевым товарам Kpler считают, что в июне закупки снова вырастут.
Старший советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что в недавних беседах он просил официальных лиц Индии не покупать слишком много российской нефти. Он отметил, что США не могут запретить закупки сырой нефти, потому что они не ввели вторичные санкции в отношении этих продаж.
По мнению Хохштейна, существует "потолок" того, сколько нефти Индия может покупать у России, по не вдавался в подробности.
Как сообщалось, Индия надеялась удвоить импорт нефти с России и использовать поставки с большими скидками от "Роснефти".