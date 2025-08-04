Індія терміново купила нафту в США замість російської, - Reuters

Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corporation закупив 7 млн барелів нафти з поставкою у вересні. Це пов'язано зі скороченням закупівель російської нафти через санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з Reuters, щонайменше два танкери з російською нафтою, що прямували до Індії, були перенаправлені після нещодавнього пакета американських санкцій.

Угоди укладено на тлі нових санкцій Європейського Союзу, націлених на російську енергетичну торгівлю. Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив країнам, які купують нафту в Москви, 100-відсотковими вторинними тарифами.

Однак останніми тижнями державні НПЗ країни, включно з IOC, HPCL, BPCL і MRPL, призупинили закупівлі нафти з Росії. Причина - звуження цінової різниці та геополітичний тиск.

Як уточнили два джерела, високі обсяги закупівель пов'язані з частковою заміною поставок з Росії. Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, що перевозиться морем.

Ціни угод не розкриваються. Джерела не уповноважені говорити з пресою і побажали залишитися анонімними.

У тендері, який закрився 1 серпня, постачальниками американської нафти виступили компанії P66, Equinor, Mercuria і Vitol. Компанія Trafigura поставить 2 млн барелів сорту Das.

За даними джерел, Indian Oil Corporation придбала 4,5 млн барелів американської нафти, 500 тисяч барелів канадської Western Canadian Select і 2 млн барелів нафти Das, що видобувається в Абу-Дабі.

Заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фінансуванні війни в Україні за допомогою купівлі нафти. Він заявив, що це неприйнятно.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме нафту в Росії.

До війни проти України Індія купувала лише 2% нафти у Москви. Зараз частка російської нафти в імпорті Індії становить 35%.