Індія та Пакистан заявили про жертви серед цивільних через взаємні удари

Внаслідок нещодавніх ракетних атак, які здійснила Індія, на території Пакистану загинуло щонайменше 26 мирних жителів, а 46 осіб отримали поранення.

Військовий речник Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі повідомив, що атаки вразили шість точок на території країни, серед яких найбільше жертв було зафіксовано в Ахмедпурі-Схід, що в окрузі Бахавалпур. Там загинуло 13 осіб, зокрема дві трирічні дівчинки, сім жінок і чотири чоловіки.

Загалом внаслідок цієї атаки 37 осіб були поранені, серед яких дев'ять жінок та 28 чоловіків. Місцева влада вжила низку заходів для підтримання порядку та безпеки в регіоні.

Головна міністерка провінції Пенджаб Мар’ям Наваз, оголосила надзвичайний стан у прикордонному з Індією регіоні.

Відповідно до її наказу, всі школи, коледжі та університети в регіоні будуть закриті, а поліція та служби безпеки переведені в стан підвищеної готовності. Лікарям, які перебувають у відпустці, наказано повернутися на роботу для надання допомоги постраждалим.

Водночас індійська армія також повідомила про жертви серед цивільних.

За її словами, троє мирних жителів загинули в результаті обстрілу пакистанських військ, які, за твердженням Індії, здійснили "довільний" обстріл лінії контролю - фактичного кордону, що розділяє спірний регіон Кашмір. У відповідь індійське командування заявило, що їхня армія "відповідає пропорційно".

У зв'язку з ескалацією конфлікту на південному заході Азії, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що бойові дії між двома країнами завершаться "дуже швидко".