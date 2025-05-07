Індія та Пакистан заявили про жертви серед цивільних через взаємні удари
Внаслідок ракетних атак Індії на Пакистан загинули десятки мирних жителів. В той час як Індія також повідомила про загибель цивільних від пакистанських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та Reuters.
Внаслідок нещодавніх ракетних атак, які здійснила Індія, на території Пакистану загинуло щонайменше 26 мирних жителів, а 46 осіб отримали поранення.
Військовий речник Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі повідомив, що атаки вразили шість точок на території країни, серед яких найбільше жертв було зафіксовано в Ахмедпурі-Схід, що в окрузі Бахавалпур. Там загинуло 13 осіб, зокрема дві трирічні дівчинки, сім жінок і чотири чоловіки.
Загалом внаслідок цієї атаки 37 осіб були поранені, серед яких дев'ять жінок та 28 чоловіків. Місцева влада вжила низку заходів для підтримання порядку та безпеки в регіоні.
Головна міністерка провінції Пенджаб Мар’ям Наваз, оголосила надзвичайний стан у прикордонному з Індією регіоні.
Відповідно до її наказу, всі школи, коледжі та університети в регіоні будуть закриті, а поліція та служби безпеки переведені в стан підвищеної готовності. Лікарям, які перебувають у відпустці, наказано повернутися на роботу для надання допомоги постраждалим.
Водночас індійська армія також повідомила про жертви серед цивільних.
За її словами, троє мирних жителів загинули в результаті обстрілу пакистанських військ, які, за твердженням Індії, здійснили "довільний" обстріл лінії контролю - фактичного кордону, що розділяє спірний регіон Кашмір. У відповідь індійське командування заявило, що їхня армія "відповідає пропорційно".
У зв'язку з ескалацією конфлікту на південному заході Азії, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що бойові дії між двома країнами завершаться "дуже швидко".
Ракетний удар Індії по Пакистану
Перед ракетними ударами Індії по Пакистану, які сталися вночі, у навколо Музаффарабада та в інших районах пакистанського Кашміру прогриміли серії потужних вибухів.
Ці події стали передумовою для запуску Індією операції "Сіндур", метою якої було знищення інфраструктури терористичних груп на території Пакистану.
За кілька годин після ударів, Індія закрила свій повітряний простір на 48 годин, що призвело до зупинки всіх рейсів як на внутрішніх, так і на міжнародних маршрутах. Аеропорти країни, зокрема Міжнародний аеропорт Ісламабада, були закриті для всіх польотів, а рейси перенаправлялися до Карачі.
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