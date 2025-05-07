Индия и Пакистан заявили о жертвах среди гражданских из-за взаимных ударов
В результате ракетных атак Индии на Пакистан погибли десятки мирных жителей. В то время как Индия также сообщила о гибели гражданских от пакистанских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Reuters.
В результате недавних ракетных атак, которые осуществила Индия, на территории Пакистана погибли по меньшей мере 26 мирных жителей, а 46 человек получили ранения.
Военный представитель Пакистана Ахмед Шариф Чаудри сообщил, что атаки поразили шесть точек на территории страны, среди которых больше всего жертв было зафиксировано в Ахмедпуре-Восток, что в округе Бахавалпур. Там погибли 13 человек, в том числе две трехлетние девочки, семь женщин и четыре мужчины.
Всего в результате этой атаки 37 человек были ранены, среди которых девять женщин и 28 мужчин. Местные власти приняли ряд мер для поддержания порядка и безопасности в регионе.
Главный министр провинции Пенджаб Марьям Наваз, объявила чрезвычайное положение в приграничном с Индией регионе.
В соответствии с ее приказом, все школы, колледжи и университеты в регионе будут закрыты, а полиция и службы безопасности переведены в состояние повышенной готовности. Врачам, которые находятся в отпуске, приказано вернуться на работу для оказания помощи пострадавшим.
В то же время индийская армия также сообщила о жертвах среди гражданских.
По ее словам, трое мирных жителей погибли в результате обстрела пакистанских войск, которые, по утверждению Индии, совершили "произвольный" обстрел линии контроля - фактической границы, разделяющей спорный регион Кашмир. В ответ индийское командование заявило, что их армия "отвечает пропорционально".
В связи с эскалацией конфликта на юго-западе Азии, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что боевые действия между двумя странами завершатся "очень быстро".
Ракетный удар Индии по Пакистану
Перед ракетными ударами Индии по Пакистану, которые произошли ночью, в окрестностях Музаффарабада и в других районах пакистанского Кашмира прогремели серии мощных взрывов.
Эти события стали предпосылкой для запуска Индией операции "Синдур", целью которой было уничтожение инфраструктуры террористических групп на территории Пакистана.
Через несколько часов после ударов, Индия закрыла свое воздушное пространство на 48 часов, что привело к остановке всех рейсов как на внутренних, так и на международных маршрутах. Аэропорты страны, в частности Международный аэропорт Исламабада, были закрыты для всех полетов, а рейсы перенаправлялись в Карачи.
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