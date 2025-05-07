Индия и Пакистан заявили о жертвах среди гражданских из-за взаимных ударов

В результате недавних ракетных атак, которые осуществила Индия, на территории Пакистана погибли по меньшей мере 26 мирных жителей, а 46 человек получили ранения.

Военный представитель Пакистана Ахмед Шариф Чаудри сообщил, что атаки поразили шесть точек на территории страны, среди которых больше всего жертв было зафиксировано в Ахмедпуре-Восток, что в округе Бахавалпур. Там погибли 13 человек, в том числе две трехлетние девочки, семь женщин и четыре мужчины.

Всего в результате этой атаки 37 человек были ранены, среди которых девять женщин и 28 мужчин. Местные власти приняли ряд мер для поддержания порядка и безопасности в регионе.

Главный министр провинции Пенджаб Марьям Наваз, объявила чрезвычайное положение в приграничном с Индией регионе.

В соответствии с ее приказом, все школы, колледжи и университеты в регионе будут закрыты, а полиция и службы безопасности переведены в состояние повышенной готовности. Врачам, которые находятся в отпуске, приказано вернуться на работу для оказания помощи пострадавшим.

В то же время индийская армия также сообщила о жертвах среди гражданских.

По ее словам, трое мирных жителей погибли в результате обстрела пакистанских войск, которые, по утверждению Индии, совершили "произвольный" обстрел линии контроля - фактической границы, разделяющей спорный регион Кашмир. В ответ индийское командование заявило, что их армия "отвечает пропорционально".

В связи с эскалацией конфликта на юго-западе Азии, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что боевые действия между двумя странами завершатся "очень быстро".