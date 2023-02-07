Індія стала найбільшим покупцем російської нафти Urals

Згідно з попередніми даними трейдерів і розрахунками Reuters, близько 70% партій російської нафти марки Urals, що відвантажуються в січні, прямує до Індії. Країна вже кілька місяців є провідним покупцем російського ґатунку, заповнивши нішу, залишену європейськими покупцями.

Виступаючи на енергетичній конференції в Індії, Сєчін, давній союзник президента Росії Володимира Путіна, заявив, що ціна на російську нафту встановлюватиметься за межами Європи.

"Якщо російська нафта не піде на європейський ринок, то референтної ціни немає. Референтні ціни формуватимуться там, де реально йдуть обсяги нафти", - сказав Сєчін.

З того часу, як майже рік тому Росія вторглася в Україну, Захід поступово посилив санкції щодо російської нафти.

У грудні "Велика сімка", Європейський Союз та Австралія запровадили верхню межу цін на сиру нафту на рівні 60 доларів за барель, щоб обмежити можливості Москви фінансувати свої воєнні дії в Україні та зберегти стабільність на світовому ринку нафти.

Євросоюз також заборонив закупівлі російської нафти, що доставляється танкерами морем.

За даними Мінфіну Росії, середня ціна на російську нафту марки Urals у січні склала 49,48 долара за барель, що на 42% менше, ніж у січні 2022 року.

Російський уряд обговорював, як розрахувати оподатковувану ціну на російську нафту після заборони ЄС на імпорт та відсутності надійного механізму формування цін.

Москва покладається на доходи від нафти і газу - минулого року близько 11,6 трлн рублів (165 млрд доларів) - для фінансування своїх бюджетних видатків, і була змушена розпочати продаж міжнародних резервів, щоб покрити дефіцит, спричинений витратами на її війну проти України.