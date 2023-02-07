Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти Urals

Согласно предварительным данным трейдеров и расчетам Reuters около 70% отгружаемых в январе партий российской нефти марки Urals направляется в Индию. Страна уже несколько месяцев является ведущим покупателем российского сорта, заполнив нишу, оставленную европейскими покупателями.

Выступая на энергетической конференции в Индии, Сечин, давний союзник президента России Владимира Путина, заявил, что цена на российскую нефть будет устанавливаться за пределами Европы.

"Если российская нефть не пойдет на европейский рынок, то референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, где реально идут объемы нефти", - сказал Сечин.

С тех пор, как почти год назад Россия вторглась в Украину, Запад постепенно ужесточил санкции в отношении российской нефти.

В декабре "Большая семерка", Европейский Союз и Австралия ввели верхний предел цен на сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель, чтобы ограничить возможности Москвы финансировать свои военные действия в Украине и сохранить стабильность на мировом рынке нефти.

Евросоюз также запретил закупки российской нефти, доставляемой танкерами по морю.

По данным Минфина России, средняя цена на российскую нефть марки Urals в январе составила 49,48 доллара за баррель, что на 42% меньше, чем в январе 2022 года.

Российское правительство обсуждало, как рассчитать налогооблагаемую цену на российскую нефть после запрета ЕС на импорт и отсутствия надежного механизма формирования цен.

Москва полагается на доходы от нефти и газа - в прошлом году около 11,6 трлн рублей (165 млрд долларов) - для финансирования своих бюджетных расходов, и была вынуждена начать продажу международных резервов, чтобы покрыть дефицит, вызванный расходами на ее войну против Украины.