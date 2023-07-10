Індія стала більше закуповувати зброї у США, щоб знизити залежність від РФ, - Reuters

"Індія є найбільшим імпортером зброї у світі, але майже всі її основні закупівлі зброї тепер включають положення про спільне виробництво або передачу технологій", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що війна Росії проти України призвела до зриву деяких військових поставок до Індії, що посилило давнє прагнення Нью-Делі диверсифікувати імпорт або замінити його вітчизняною технікою.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, за останні 20 років Індія закупила зброї на суму понад 60 мільярдів доларів, з яких 65%, або майже 39 мільярдів доларів, припало на Росію.

Зниження залежності від РФ

Міністр оборони Раджнат Сінгх заявив, що Індія має намір замовити зброю у вітчизняної військової промисловості на суму понад 100 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

"Це реальність, що ми повинні зменшити залежність від Росії", - на анонімних умовах сказав високопоставлений офіцер Індії, який працює над майбутнім потенціалом Збройних сил.

Закупівлі зброї у США

Індія оголосила про значні закупівлі американського оборонного обладнання під час державного візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Вашингтона минулого місяця, включно із замовленням двигунів GE для винищувачів на суму понад один мільярд доларів.

Також обговорюється можлива угода на 3 млрд доларів щодо безпілотників MQ-9B SeaGuardian.

Співпраця Індії та Росії

Після вторгнення РФ в Україну Індія зайняла нейтральну позицію. Країна прямо не засудила війну проти України, однак і не висловлювалася в бік її підтримки.

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території РФ. Країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

За даними Reuters, зростання імпорту російської нафти в Індію досягло рекордного рівня близько 1,95 млн барелів на добу в травні, що призвело до скорочення закупівель в Іраку і Саудівській Аравії.