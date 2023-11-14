Індія спростила процедуру експорту зернових з України

Завдяки такому рішенню Індії українські експортери звільнені від сплати місцевих додаткових платежів та мають право експортувати зернові вантажі за умови проведення знезараження препаратами на основі фосфіду алюмінію.

"Натепер українське зерно для експорту до Республіки Індія може бути знезаражене препаратами на основі фосфіду алюмінію", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що раніше ввезення українських зернових до Індії було значною мірою ускладнено через наявність обов’язкових вимог щодо фумігації препаратами з діючою речовиною метилбромід (СН3Br).

Зерновий коридор та обмеження сусідніх країн ЄС

У липні 2023 року Росія заявила про вихід з зернової угоди та почала завдавати удари по українських портах й зерновій інфраструктурі. Вже 10 серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден.

Єврокомісія вводила тимчасову заборону на експорт зерна з України до п’яти країн ЄС з початку травня до 15 вересня. Попри офіційне скасування Єврокомісією ці країни частково продовжили дію ембарго.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.