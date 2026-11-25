Індія менше купує нафту РФ

Вивезення сирої нафти з країн Перської затоки досягло цієї осені рівня, що спостерігався до початку війни в Ірані. Тож постачальники агресивно конкурують за покупців.

На тлі цього Індія стала активно повертатися до традиційних джерел закупівель і скоротила обсяги нафти, що купує у Росії, на 40%. Відлік ведеться з липневого рекорду в 2,8 мільйонів барелів на добу до 1,6-1,7 мільйонів ​​барелів, які очікуються за підсумками листопада, оцінює Kpler.

Продавці російської нафти намагаються зберігати високі ціни, через що індійські НПЗ переорієнтувалися на близькосхідні барелі, розповіли Bloomberg люди, знайомі із ситуацією на ринку.

За їхніми словами, іракські та саудівські сорти продаються з дисконтом до еталонної марки Dubai, а російські - з премією.

Крім того, доставка з Росії, де українські дрони перерізали чорноморські маршрути, обходиться дорого через:

відстані,

ризики,

логістичну невизначеність.

У листопаді російські поставки виявляться найнижчими з початку війни на Близькому Сході.

У лютому Росія та Саудівська Аравія щодня продавали Індії приблизно однакові обсяги сировини - близько 1,05 мільйонів барелів. Третім найбільшим постачальником був Ірак - 0,97 мільйонів.

Але вже в березні через перекриття Ормузької протоки нафтові потоки різко змінилися: Росія почала відправляти до Індії понад 2 мільйона барелів на добу, а дві близькосхідні країни - лише 0,8 мільйона у сукупності. У квітні продажі з Іраку зовсім припинилися.

Росія досі залишається найбільшим постачальником нафти до Індії, проте обсяги сировини повернулися на рівні 2023-2025 років. Тоді вони коливалися від 1,4 мільйона до трохи більше 2 мільйонів барелів на добу.