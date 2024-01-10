Індія скоротила закупівлі російської нафти та готова її повністю замінити, - Reuters

Індійські державні нафтопереробні підприємства Indian Oil Corp та Bharat Petroleum Corp прагнуть збільшити імпорт сирої нафти з Саудівської Аравії. Це відбувається на тлі скорочення закупівель Нью-Делі російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, ці дві нафтопереробні компанії Індії мають намір видобути ще 1 мільйон барелів нафти у Saudi Aramco (2222.SE) у лютому.

Одне з джерел повідомило, що Indian Oil Corp шукає більше нафти в Саудівській Аравії та Західній Африці частково через проблеми з купівлею російської легкої малосерністої нафти "Сокіл" у зв'язку з проблеми з платежами.

Раніше Indian Oil Corp отримувала 6-7 вантажів нафти "Сокіл" щомісяця за річною угодою з "Роснефтью" (ROSN.MM).

За словами джерела Reuters, нафтопереробник може запросити додаткові поставки згідно з умовами угод із західноафриканськими виробниками Нігерією та Анголою, щоб компенсувати втрати російської нафти.

Постачання нафти до Індії

Індія вважається третім у світі найбільшим імпортером і споживачем нафти.

Згідно з даними торгових джерел, після того, як західні країни стали уникати закупівель у РФ, країна-агресор стала головним постачальником нафти в Індію, витіснивши Ірак і Саудівську Аравію на друге і третє місця.

Санкційні обмеження

Минулого місяця США наклали санкції на кораблі та операторів суден за продаж російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель, встановлену країнами "Великої семи". Також Вашингтон посилив правила контролю з боку банків і постачальників послуг, щоб гарантувати, що вантажі не перевищуватимуть встановлену граничну ціну.

Після санкцій кілька танкерів, призначених для доставки сирої нафти "Sokol" до Індії, були перенаправлені протягом останніх двох місяців. Це знизило імпорт російської нафти цією країною в грудні до 11-місячного мінімуму.

При цьому нещодавно заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, падіння імпорту російської нафти сталося через непривабливі ціни, а не через проблеми з оплатою.

Експорт нафти з РФ

Нагадаємо, що доходи від експорту нафти є основою для російського бюджету та дозволяють підтримувати військову економіку країни-агресора.

Водночас, індійський маршрут, один із найприбутковіших російських маршрутів торгівлі нафтою з моменту введення західних санкцій, стикається із серйозною проблемою через проблеми оплати у валюті, яка відрізняється від долара, і не має короткострокового рішення.

Раніше Bloomberg писало, що імпорт сирої нафти в Індію з Росії впав через проблеми з платежами. Цьому сприяли санкції з боку Заходу.