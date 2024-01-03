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Не через проблеми з оплатою. В Індії назвали причину зниження закупівель нафти у РФ

Індія, Середа 03 січня 2024 18:35
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Не через проблеми з оплатою. В Індії назвали причину зниження закупівель нафти у РФ Архівне фото: В Індії назвали причину зниження закупівель нафти у РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Індійські нафтопереробні заводи скоротили імпорт нафти з Росії, оскільки знижки на вантажі були непривабливими.

Про це заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Проблеми з оплатою немає", - сказав міністр.

Також він не згадав ліміт цін на нафту з РФ, який раніше ввели США і G7.

За його словами, нафтопереробні заводи Індії скоротили імпорт нафти з РФ через непривабливі знижки.

Індія хоче отримувати нафту без перебоїв

Bloomberg пише, що Індія є одним з найбільших імпортерів сирої нафти в Азії і після вторгнення РФ стала великим покупцем російських вантажів, при цьому нафтопереробні заводи приймають поставки, яких уникають переробники в Європі та США.

У Нью-Делі заявили, що така позиція має сенс з огляду на величезні потреби країни в енергії.

"У керівництва Індії є тільки одна вимога: щоб індійський споживач отримував енергію за найекономічнішою ціною, без перебоїв", - сказав Пурі.

Він додав, що країна потребує 5 мільйонів барелів нафти на день, з яких 1,5 мільйона надходить з Росії, і це підкреслює відсутність проблем з оплатою.

Експорт російської нафти

Доходи від експорту нафти є основою для російського бюджету та дозволяють підтримувати військову економіку Москви.

Водночас, індійський маршрут, один із найприбутковіших російських маршрутів торгівлі нафтою з моменту введення західних санкцій, стикається із серйозною проблемою через проблеми оплати у валюті, яка відрізняється від долара, і не має короткострокового рішення.

Пізніше Bloomberg писало, що імпорт сирої нафти в Індію з Росії впав через проблеми з платежами. Цьому сприяли санкції з боку Заходу.

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