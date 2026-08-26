Індія скорочує імпорт російської нафти і шукає їй заміну, - Bloomberg

Через тиск на російський нафтовий експорт індійські підприємства розпочали активний пошук альтернативної сировини. Закупівельники звертають увагу на барелі із Західної Африки, Америки та країн Перської затоки, попри напруженість у регіоні через конфлікт між США та Іраном.

Зміна структури закупівель відбувається на тлі очікуваного зростання попиту всередині Індії. Нафтопереробні заводи завершують планове технічне обслуговування обладнання, що дозволить їм найближчим часом суттєво збільшити обсяги виробництва.

Падіння обсягів імпорту та екстрені закупівлі

За даними старшого менеджера з моделювання аналітичної компанії Kpler Суміта Рітолії, цього місяця імпорт російської нафти до Індії впаде приблизно до 2 млн барелів на день. Це суттєве зниження порівняно з липневим піком у 2,8 млн барелів.

Експерт пояснює це нормалізацією ринку після активних закупівель, падінням доступності російського експорту та посиленням конкуренції за сировину з боку Китаю. Водночас аналітики очікують, що надалі постачання з РФ до Індії стабілізуються трохи вище позначки у 2 млн барелів на день.

На тлі цієї ситуації найбільший НПЗ країни Indian Oil Corp. вже оголосив серію тендерів на закупівлю нафти з Америки та Перської затоки. До термінових угод щодо купівлі неросійської сировини цього тижня також долучилися компанії Hindustan Petroleum Corp. та Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.

Вплив українських ударів на експорт РФ

Ситуацію на світовому ринку додатково ускладнюють конфлікт на Близькому Сході та війна, розв'язана Росією проти України. Хвилі ударів українських безпілотників по російських НПЗ і чорноморських портах спричинили дефіцит пального всередині РФ і завадили Москві перенаправляти сиру нафту на зовнішні ринки.

За даними відстеження танкерів, за останні чотири тижні загальний закордонний експорт нафти з Росії впав до 3,5 млн барелів на день порівняно з липневим максимумом у понад 4 млн барелів.