Індія розгляне пропозицію Заходу про цінову стелю на російську нафту

Група сімки найбагатших економік (G7) намагається запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти.

"Я думаю, що Японія має виняток для Сахаліну, а потім трубопроводом йде нафта, тому вони мають винятки… нам доведеться це розглянути", - сказав міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, відповідаючи на запитання, Індія дотримуватиметься запланованої стелі цін на російську нафту.

Індія стала другим за величиною нафтовим клієнтом Росії після Китаю, оскільки деякі західні компанії уникали закупівлі у Москви після її вторгнення в Україну наприкінці лютого.

За позицією Нью-Делі щодо граничної ціни пильно стежать у всьому світі, оскільки вона є перевіркою того, наскільки ефективним буде цей план у стримуванні доходів Росії від продажу нафти. Москва заявила, що не постачатиме нафту в жодну країну, яка погодиться на обмеження цін.

План обмеження цін включає для країн G7 відмову у страхуванні, фінансуванні, брокерських, навігаційних та інших послугах нафтовим вантажам, вартість яких перевищує межу цін на нафту та нафтопродукти, яка ще не визначена.