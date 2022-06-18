Индия резко увеличила закупки российского угля с большими скидками, - Reuters

Индия воздерживается от осуждения России, с которой у нее давние политические связи и связи в сфере безопасности. Нью-Дели защищает свои закупки российских товаров как часть усилий по диверсификации поставок и утверждает, что внезапная остановка поднимет мировые цены и нанесет ущерб потребителям.

Официальные лица США заявили Индии, что запрета на импорт энергоносителей из России нет, но они не хотят видеть "быстрого ускорения".

Тем не менее, поскольку европейские импортеры избегают торговли с Москвой, индийские покупатели скупают огромные объемы российского угля, несмотря на высокие транспортные расходы.

Рост поставок

Согласно неопубликованным данным правительства Индии, с которыми ознакомилось агентство Reuters, закупки угля и сопутствующих товаров выросли более чем в шесть раз за 20 дней до среды по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили 331,17 млн долларов.

Точно так же индийские нефтеперерабатывающие заводы скупали дешевую российскую нефть, которой избегают западные страны. Данные показали, что стоимость торговли нефтью Индии с Россией за 20 дней до среды выросла более чем в 31 раз до 2,22 млрд долларов.

"Российские трейдеры либеральны в отношении способов оплаты и принимают платежи в индийских рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Скидки привлекательны, и эта тенденция увеличения закупок российского угля сохранится", - сказал один из источников.

Большие скидки

Офшорные подразделения таких российских углетрейдеров, как Suek AG, КТК и кипрская Carbo One, в том числе в Дубае и Сингапуре, предлагали скидки от 25% до 30%, что спровоцировало оптовые закупки российского энергетического угля трейдерами, поставляющими коммунальным предприятиям и производителям цемента, сообщили источники.

ЕС запретил новые контракты на уголь и к середине августа вынудит страны-члены блока расторгнуть существующие.

Согласно подсчетам Reuters, Индия покупала российского угля в среднем на 16,55 млн долларов в день в течение трех недель до среды, что более чем вдвое превышает 7,71 млн долларов, которые она покупала за три месяца после вторжения России в Украину 24 февраля.

Покупки нефти в среднем составляли 110,86 млн долларов в день в течение 20-дневного периода, что более чем в три раза превышает 31,16 млн долларов, потраченных за три месяца, закончившихся 26 мая.

По данным отслеживания судов Refinitiv Eikon, индийские оптовые закупки российского угля будут продолжаться, и ожидается, что июньский импорт станет максимальным как минимум за семь с половиной лет.