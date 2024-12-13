Індія продовжує зміцнювати економічні зв'язки з Росією, - ISW

Перед публікацією свого висновку аналітики зазначили, що 12 грудня Reuters повідомляло про те, що російська "Роснефть" та індійська нафтопереробна компанія Reliance Industries підписали історичну 10-річну угоду. Згідно з документом, Росія постачатиме в Індію 500 000 барелів нафти щодня, на суму близько 13 млрд доларів на рік.

Таким чином, за час повномасштабної війни РФ проти України - Індія отримала вигоду від дешевих російських енергоносіїв і подальших станцій, ставши врешті-решт найбільшим імпортером російської нафти.

Висновок ISW

Аналітики пишуть, що нещодавно відзначили зусилля Індії щодо зниження залежності країни від російського військового співробітництва, зміцнення зв'язків із Заходом, а також дистанціювання від явно проросійської риторики з приводу війни в Україні.

Водночас Індія продовжує балансувати ці кроки, підтримуючи стратегічні та економічні відносини з Росією, які відповідають інтересам Індії.