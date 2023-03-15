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Індія продовжує використовувати SWIFT для розрахунків у доларах з Росією, - Reuters

Фото: SWIFT використовується для розрахунків у доларах між Індією та Росією (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків із Росією в доларах, незважаючи на те, що багато російських банків заблоковані в системі через західні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Захід заблокував доступ до SWIFT для кількох російських банків, включаючи Сбербанк та ВТБ, незабаром після того, як Москва вторглася в Україну в лютому минулого року, що ускладнило ведення бізнесу російським компаніям. SWIFT забезпечує фінансові транзакції у всьому світі.

"Ми використовуємо SWIFT для платежів у доларах", - сказав чиновник, який побажав залишитися неназваним, на питання про платіжний канал, який використовується для платежів у Росії.

Чиновник не повідомив більш детальної інформації про банки, які використовували індійські трейдери для платежів у доларах.

Імпорт Індії з Росії збільшився майже в п'ять разів у період з квітня 2022 року до лютого 2023 року до 41,56 млрд доларів з 8,54 млрд доларів порівняно з тим самим періодом попереднього року, повідомив уряд Індії.

Імпорт російської нафти в Індію виріс до рекордних 1,4 млн барелів на добу в січні, що на 9,2% більше, ніж у грудні, при цьому РФ, як і раніше, є найбільшим постачальником нафти в країну, за нею йдуть Ірак і Саудівська. Аравія.

Індія використовує різні валюти для розрахунків з Росією після війни у лютому минулого року. "Розрахунки відбуваються у різних валютах, у тому числі у доларах, євро, дирхамах", - повідомив журналістам генеральний директорат зовнішньої торгівлі країни Сантош Кумар Саранджі.

За повідомленням Reuters, індійські нафтопереробні заводи оплачували більшу частину своєї російської нафти, що закуповується через трейдерів у Дубаї, у дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів, а не в доларах США.

Нагадаємо, за даними МЕА, у лютому 2023 року на Росію припадало близько 40% та 20% імпорту нафти до Індії та Китаю відповідно. На ці дві країни припадало понад 70% російського експорту сирої нафти.

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ІндіяРосійська ФедераціяSWIFT