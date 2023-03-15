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Индия продолжает использовать SWIFT для расчетов в долларах с Россией, - Reuters

Фото: SWIFT используется для расчетов в долларах между Индией и Россией (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индийские компании используют глобальную платежную систему SWIFT для расчетов с Россией в долларах, несмотря на то, что многие российские банки заблокированы в системе из-за западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Запад заблокировал доступ к SWIFT для нескольких российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, вскоре после того, как Москва вторглась в Украину в феврале прошлого года, что затруднило ведение бизнеса российским компаниям. SWIFT обеспечивает финансовые транзакции по всему миру.

"Мы используем SWIFT для платежей в долларах", - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным, на вопрос о платежном канале, используемом для платежей в России.

Чиновник не сообщил более подробной информации о банках, которые индийские трейдеры использовали для платежей в долларах.

Импорт Индии из России увеличился почти в пять раз в период с апреля 2022 года по февраль 2023 года до 41,56 млрд долларов с 8,54 млрд долларов по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщило правительство Индии.

Импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 1,4 млн баррелей в сутки в январе, что на 9,2% больше, чем в декабре, при этом РФ по-прежнему является крупнейшим поставщиком нефти в с страну, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия.

Индия использует различные валюты для торговых расчетов с Россией после войны в феврале прошлого года. "Расчеты происходят в разных валютах, в том числе в долларах, евро, дирхамах", - сообщил журналистам генеральный директорат внешней торговли страны Сантош Кумар Саранджи.

По сообщению Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы оплачивали большую часть своей российской нефти, закупаемой через трейдеров в Дубае, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, а не в долларах США.

Напомним, по данным МЭА, в феврале 2023 года на Россию приходилось около 40% и 20% импорта нефти в Индию и Китай соответственно. На эти две страны приходилось более 70% российского экспорта сырой нефти.

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