Индия продолжает использовать SWIFT для расчетов в долларах с Россией, - Reuters

Запад заблокировал доступ к SWIFT для нескольких российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, вскоре после того, как Москва вторглась в Украину в феврале прошлого года, что затруднило ведение бизнеса российским компаниям. SWIFT обеспечивает финансовые транзакции по всему миру.

"Мы используем SWIFT для платежей в долларах", - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным, на вопрос о платежном канале, используемом для платежей в России.

Чиновник не сообщил более подробной информации о банках, которые индийские трейдеры использовали для платежей в долларах.

Импорт Индии из России увеличился почти в пять раз в период с апреля 2022 года по февраль 2023 года до 41,56 млрд долларов с 8,54 млрд долларов по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщило правительство Индии.

Импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 1,4 млн баррелей в сутки в январе, что на 9,2% больше, чем в декабре, при этом РФ по-прежнему является крупнейшим поставщиком нефти в с страну, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия.

Индия использует различные валюты для торговых расчетов с Россией после войны в феврале прошлого года. "Расчеты происходят в разных валютах, в том числе в долларах, евро, дирхамах", - сообщил журналистам генеральный директорат внешней торговли страны Сантош Кумар Саранджи.

По сообщению Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы оплачивали большую часть своей российской нефти, закупаемой через трейдеров в Дубае, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, а не в долларах США.