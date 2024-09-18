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Індія продовжить купувати дешеву російську нафту, доки на неї немає санкцій

Фото: Індія продовжить купувати російську нафту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індія готова продовжувати закуповувати нафту у російських компаній, яким дозволено здійснювати такі продажі, оскільки ціни на неї низькі.

Про це заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

Західні санкції проти Росії через її війну проти України обмежили ціну, яку Москва може отримувати за свою сиру нафту, і Індія готова купувати нафту і газ за найнижчими можливими цінами будь-кого, сказав Пурі.

"Якщо компанія не перебуває під санкціями, я, без сумніву, куплю у найдешевшого постачальника", - сказав він.

За його словами, європейські країни та японський бізнес закуповують продукцію у Росії, тому Індія не самотня.

Індія є одним із найбільших споживачів енергії у світі, імпортуючи 88% необхідної їй нафти, і Пурі очікує, що споживання енергії зростатиме за рахунок збільшення використання природного газу та відновлюваних джерел енергії.

Індія, третій за величиною споживач і імпортер нафти у світі, має річні потужності з переробки близько 252 млн тонн або 5,04 млн барелів на день і прагне їх розширити.

Стрибок світових цін на скраплений газ після вторгнення Росії в Україну сповільнив перехід Індії на природний газ. Індія планує збільшити споживання газу з 6% до 15% в енергобалансі до 2030 року, але швидкість змін залежить від цін.

"Якщо ціни на газ стабілізуються та знизяться, його частка у нашому енергетичному балансі збільшиться", - сказав Пурі.

 

Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема, купуючи її нафту, яка приносить прибутки для військової машини Кремля.

На початку 2024 року Індія перейшла для українців до категорії ворожих країн, ставши в один ряд з такими країнами, як КНДР, Китай та Іран.

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