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Індія приєднається до переговорів щодо України в Саудівській Аравії

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Четвер 03 серпня 2023 15:10
Індія приєднається до переговорів щодо України в Саудівській Аравії Фото: Індія приєднається до переговорів щодо України в Саудівській Аравії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Індія також візьме участь в мирних переговорах щодо України, які відбудуться в Саудівській Аравії.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Індії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, представник МЗС підтвердив інформацію щодо участі Індії в саміті під час брифінгу. Водночас інші подробиці поки що не розкриваються.

Зазначається, що переговори відбудуться з 5 по 6 серпня.

Саміт у Саудівській Аравії

The Wall Street Journal, з посиланням на дипломатів, повідомило про організацію зустрічі щодо миру в Україні, на яку не запрошували Російську Федерацію. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За слова останнього Саудівська Аравія дійсно прийме зустріч щодо формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

Формула миру України

Вперше президент ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає:

  • радіаційну і ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
  • продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
  • енергетичну безпеку;
  • звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ та припинення бойових дій;
  • справедливість;
  • екоцид, потребу негайного захисту природи;
  • недопущення ескалації;
  • фіксацію закінчення війни.

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Індія Саудовская Аравия
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