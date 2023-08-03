Індія приєднається до переговорів щодо України в Саудівській Аравії

Індія також візьме участь в мирних переговорах щодо України, які відбудуться в Саудівській Аравії.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Індії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як пише видання, представник МЗС підтвердив інформацію щодо участі Індії в саміті під час брифінгу. Водночас інші подробиці поки що не розкриваються.

Зазначається, що переговори відбудуться з 5 по 6 серпня.

Саміт у Саудівській Аравії

The Wall Street Journal, з посиланням на дипломатів, повідомило про організацію зустрічі щодо миру в Україні, на яку не запрошували Російську Федерацію. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За слова останнього Саудівська Аравія дійсно прийме зустріч щодо формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

Формула миру України

Вперше президент ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає: