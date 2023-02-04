Індія почала платити за російську нафту валютою ОАЕ, - Reuters

У той час, як санкції Заходу проти Москви не визнаються Індією, і закупівлі російської нафти в будь-якому випадку можуть їх не порушувати, банки та фінансові установи обережно ставляться до клірингових платежів, щоб мимоволі не порушувати багато заходів, введених проти Росії після її вторгнення в Україну.

Індійські нафтопереробники і трейдери стурбовані тим, що вони, можливо, не зможуть продовжувати торгувати в доларах, особливо якщо ціна на російську нафту підніметься вище за межу, встановлену країнами "Великої сімки" та Австралією в грудні.

Це спонукало трейдерів шукати альтернативні способи оплати.

Попередні спроби індійських нафтопереробників розплачуватися з трейдерами за російську нафту в дирхамах через банки Дубая не мали успіху, що змусило їх повернутися до американської валюти.

Але головний банк Індії, Державний банк Індії (SBI), наразі проводить розрахунки з цих платежів у дирхамах, повідомили джерела Reuters, надавши подробиці транзакцій, про які раніше не повідомлялося.

Стеля цін G7 забороняє будь-якій західній компанії, такій як постачальники страхових послуг та транспортних послуг, які лежать в основі більшої частини світової торгівлі, брати участь у торгівлі російською нафтою, якщо ціна купівлі перевищує 60 доларів за барель у пункті навантаження в Росії. Це залишається чинним, навіть якщо нафту призначено для таких країн, як Китай та Індія, які не визнають обмеження.

Перехід до платежів у дирхамах також був викликаний тим, що SBI попросив нафтопереробників, які бажають здійснювати доларові платежі за російську нафту, розбити витрати на нафту, фрахт і страхування, що дозволило б перевірити торгівлю і уникнути порушення стелі.

"SBI дуже консервативний у своєму підході", - сказав один із джерел, хоча Індія не слідує механізму обмеження цін, а західна страховка і транспорт не використовуються для доставки.

Індійські нафтопереробники в основному купують російську нафту у трейдерів з Дубая, включаючи Everest Energy та Litasco, підрозділ великої російської нафтової компанії Лукойл.

Міністр нафти Індії Панкадж Джайн минулого місяця заявив, що індійські компанії не стикаються з проблемами щодо оплати російської нафти, оскільки останні дії Заходу не впливають на механізм торговельних розрахунків.