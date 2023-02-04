Индия начала платить за российскую нефть валютой ОАЭ, - Reuters

В то время как санкции Запада против Москвы не признаются Индией, и закупки российской нефти в любом случае могут их не нарушать, банки и финансовые учреждения осторожно относятся к клиринговым платежам, чтобы невольно не нарушать многие меры, введенные против России после ее вторжения в Украину.

Индийские нефтепереработчики и трейдеры обеспокоены тем, что они, возможно, не смогут продолжать торговать в долларах, особенно если цена на российскую нефть поднимется выше предела, установленного странами "Большой семерки" и Австралией в декабре.

Это побудило трейдеров искать альтернативные способы оплаты.

Предыдущие попытки индийских нефтепереработчиков расплачиваться с трейдерами за российскую нефть в дирхамах через банки Дубая не увенчались успехом, что вынудило их вернуться к американской валюте.

Но главный банк Индии, Государственный банк Индии (SBI), в настоящее время проводит расчеты по этим платежам в дирхамах, сообщили источники Reuters, предоставив подробности транзакций, о которых ранее не сообщалось.

Потолок цен G7 запрещает любой западной компании, такой как поставщики страховых услуг и транспортных услуг, которые лежат в основе большей части мировой торговли, участвовать в торговле российской нефтью, если цена покупки превышает 60 долларов за баррель в пункте погрузки в России. Это остается в силе, даже если нефть предназначена для таких стран, как Китай и Индия, которые не признают ограничения.

Переход к платежам в дирхамах также был вызван тем, что SBI попросил нефтепереработчиков, желающих осуществлять долларовые платежи за российскую нефть, предоставить разбивку затрат на нефть, фрахт и страхование, что позволило бы проверить торговлю и избежать нарушения потолка.

"SBI очень консервативен в своем подходе", - сказал один из источников, хотя Индия не следует механизму ограничения цен, а западная страховка и доставка не используются для доставки.

Индийские нефтепереработчики в основном покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, включая Everest Energy и Litasco, подразделении крупной российской нефтяной компании Лукойл.

Министр нефти Индии Панкадж Джайн в прошлом месяце заявил, что индийские компании не сталкиваются с проблемами при оплате российской нефти, поскольку последние действия Запада не влияют на механизм торговых расчетов.