Индия начала платить за российскую нефть валютой ОАЭ, - Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть своей российской нефти, закупаемой через трейдеров из Дубая, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов вместо долларов США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В то время как санкции Запада против Москвы не признаются Индией, и закупки российской нефти в любом случае могут их не нарушать, банки и финансовые учреждения осторожно относятся к клиринговым платежам, чтобы невольно не нарушать многие меры, введенные против России после ее вторжения в Украину.
Индийские нефтепереработчики и трейдеры обеспокоены тем, что они, возможно, не смогут продолжать торговать в долларах, особенно если цена на российскую нефть поднимется выше предела, установленного странами "Большой семерки" и Австралией в декабре.
Это побудило трейдеров искать альтернативные способы оплаты.
Предыдущие попытки индийских нефтепереработчиков расплачиваться с трейдерами за российскую нефть в дирхамах через банки Дубая не увенчались успехом, что вынудило их вернуться к американской валюте.
Но главный банк Индии, Государственный банк Индии (SBI), в настоящее время проводит расчеты по этим платежам в дирхамах, сообщили источники Reuters, предоставив подробности транзакций, о которых ранее не сообщалось.
Потолок цен G7 запрещает любой западной компании, такой как поставщики страховых услуг и транспортных услуг, которые лежат в основе большей части мировой торговли, участвовать в торговле российской нефтью, если цена покупки превышает 60 долларов за баррель в пункте погрузки в России. Это остается в силе, даже если нефть предназначена для таких стран, как Китай и Индия, которые не признают ограничения.
Переход к платежам в дирхамах также был вызван тем, что SBI попросил нефтепереработчиков, желающих осуществлять долларовые платежи за российскую нефть, предоставить разбивку затрат на нефть, фрахт и страхование, что позволило бы проверить торговлю и избежать нарушения потолка.
"SBI очень консервативен в своем подходе", - сказал один из источников, хотя Индия не следует механизму ограничения цен, а западная страховка и доставка не используются для доставки.
Индийские нефтепереработчики в основном покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, включая Everest Energy и Litasco, подразделении крупной российской нефтяной компании Лукойл.
Министр нефти Индии Панкадж Джайн в прошлом месяце заявил, что индийские компании не сталкиваются с проблемами при оплате российской нефти, поскольку последние действия Запада не влияют на механизм торговых расчетов.
Напомним, с 5 февраля начнет действовать эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов и ценовой потолок в 100 долларов на дизельное топливо. Хотя Москве до сих пор удавалось находить новых покупателей нефти в Индии, Турции и других странах, эта тактика может иметь пределы. И России может быть труднее убедить Индию, которая увеличила закупки российской нефти, сделать то же самое в отношении нефтепродуктов, где она самодостаточна.
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