Індія почала платити за російську нафту китайськими юанями, - Reuters

Видання нагадує, що західні санкції змушують РФ шукати альтернативи долару для розрахунків, а також змінили глобальні торговельні потоки для її головного експорту.

Таким чином Індія стала найбільшим покупцем морської російської нафти. Однак постало питання розрахунків, які стали проблематичними в умовах жорстких антиросійських обмежень.

Долар США протягом тривалого часу був основною світовою нафтовою валютою, зокрема для закупівель Індією, але зараз юань відіграє все більш важливу роль у фінансовій системі Росії, оскільки Москву було відсторонено від фінансових мереж долара та євро через міжнародні санкції.

Китай також перейшов на юань для більшої частини імпорту енергоресурсів з Росії, яка випередила Саудівську Аравію й стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай у першому кварталі цього року.

"Деякі нафтопереробники платять в інших валютах, таких як юань, якщо банки не бажають вести торгівлю в доларах", - повідомило Reuters джерело в індійському уряді.

Як повідомляється, Indian Oil Corp, який є найбільшим покупцем російської нафти в країні, в червні став першим державним нафтопереробним заводом, який оплачує деякі російські закупівлі в юанях.

До того ж щонайменше два з трьох приватних нафтопереробних заводів Індії також оплачують частину російського імпорту в юанях.

За словами джерел, не вдалося одразу визначити, скільки російської нафти індійські нафтопереробники купили за юані, хоча Indian Oil заплатила в юанях за кілька партій.

Зростання платежів у юанях дало поштовх зусиллям Пекіна з інтернаціоналізації своєї валюти, а китайські банки сприяють її використанню саме для торгівлі російською нафтою.

Ситуація з російською нафтою

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території РФ. Країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Видання Spiegel повідомляло, що російська нафта продовжує надходити до країн ЄС, попри ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

За даними Reuters, зростання імпорту російської нафти в Індію досягло рекордного рівня близько 1,95 млн барелів на добу в травні, що призвело до скорочення закупівель в Іраку і Саудівській Аравії.