Индия не планирует покупать российскую нефть за рупии, чтобы обойти санкции

Индия не рассматривает возможность покупки нефти у России за индийские рупии. Ранее сообщалось, что прямой валютный обмен рупий на рубли между центробанками двух стран поможет обойти санкции Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Нефтяные предприятия государственного сектора не имеют ни контрактов, ни предложения России или какой-либо другой страны о закупке сырой нефти в индийских рупиях", - заявил заместитель министра нефти Рамесвар Тели.
Ране издание Financial Times писало о том, что центробанк Индии обсуждает с центробанком РФ возможную схему прямого валютного обмена. Это может позволить в условиях международных санкций против России сохранить торговлю.
Неназванный представитель внешнеторгового ведомства Индии сказал Financial Times, что обмен рупий на рубли может позволить Индии продолжать покупать российские энергоресурсы в случае нефтяного эмбарго.
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