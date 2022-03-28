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Індія не планує купувати російську нафту за рупії, щоб обійти санкції

Фото: російську нафту не купуватимуть в Індії за рупії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індія не розглядає можливість покупки нафти у Росії за індійські рупії. Раніше повідомлялося, що прямий валютний обмін рупій на рублі між центробанками двох країн допоможе обійти санкції Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Нафтові підприємства державного сектора не мають ні контрактів, ні пропозиції Росії або будь - якої іншої країни про закупівлю сирої нафти в індійських рупіях", - заявив заступник міністра нафти Рамесвар Телі.

Рані видання Financial Times писало про те, що центробанк Індії обговорює з центробанком РФ можливу схему прямого валютного обміну. Це може дозволити в умовах міжнародних санкцій проти Росії зберегти торгівлю.

Неназваний представник зовнішньоторговельного відомства Індії сказав Financial Times, що обмін рупій на рублі може дозволити Індії продовжувати купувати російські енергоресурси в разі нафтового ембарго.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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