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Індія підтвердила, що Путіна не буде на саміті G20: хто його замінить

Індія, Вівторок 29 серпня 2023 10:40
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Індія підтвердила, що Путіна не буде на саміті G20: хто його замінить Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Гурковська

В Індії підтвердили, що президент Росії Володимир Путін особисто не буде присутній на саміті G20, який пройде 9-10 вересня в Нью-Делі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, у канцелярії прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді заявили, що Путін пропустить саміт G20 в Індії наступного місяця і відправить замість нього свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

В офісі Моді уточнили, що він розмовляв з Путіним по телефону, "виразивши розуміння" його рішення не брати участь у саміті 9-10 вересня, на якому візьме участь міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Путін та саміт G20

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. У зв'язку з цим Індія має заарештувати російського диктатора відразу за фактом його приїзду до країни. Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також заявляв, що Путін не планує особисто бути присутнім на саміті в Нью-Делі. Зазначимо, що раніше Путін також відмовився від особистого відвідування саміту БРІКС, який проходив у ПАР.

Крім того, раніше у Кремлі заявляли, що Путін у серпні збирається до Туреччини. Але нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що збирається сам відвідати Росію у вересні.

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