Индия перенесла на 2019 запуск своего первого лунохода Chandrayaan-2

Запуск планировался на октябрь 2018 года

Запуск первого индийского лунохода Chandrayaan-2 перенесли с октября 2018 года на январь 2019 года. Соответствующее объявление сделала Индийская организация космических исследований, передает NDTV.

Указано, что Индия в октябре 2018 года планировала запустить свою вторую лунную миссию и первую из запланированной мягкой посадкой на поверхность. Директор спутникового центра Индийской организации космических исследований Майлсуоми Аннадерай пояснил, что запуск миссии откладывается на январь 2019 года из-за технических проблем. Таким образом, посадка на Луну теперь запланирована на февраль 2019 года.

Кроме того, отмечается, что изменилась и ракета, на которой будут запускаться аппараты. В частности, будет использована ракета-носитель среднего класса GSLV Mk.III, а не GSLV Mk.II, как планировалось ранее.

Добавим, что до сих пор посадить луноход на поверхность спутника Земли удалось только США, СССР и Китаю.

Напомним, в прошлом году в американском авиакосмическом агентства NASA объявили, что смогли обнаружить индийский спутник Chandrayaan-1, связь с которым была потеряна в 2009 году. Сhandrayaan-1 был первым искусственным спутником, который запустила к Луне Индия.

Как писало РБК-Украина, в 2013 году Украина разрабатывала двигатель для индийской ракеты-носителя. Речь шла о совместном украинско-индийском проекте "Жасмин", который предусматривает разработку ракетного двигателя для индийской ракеты-носителя космического назначения.