Індія перенесла на 2019 рік запуск свого першого місяцехода Chandrayaan-2

Запуск планувався на жовтень 2018 року

Запуск першого індійського місяцехода Chandrayaan-2 перенесли з жовтня 2018 року на січень 2019 року. Відповідне оголошення зробила Індійська організація космічних досліджень, передає NDTV.

Вказано, що Індія у жовтні 2018 року планувала запустити свою другу місячну місію і першу із запланованою м’якою посадкою на поверхню. Директор супутникового центру Індійської організації космічних досліджень Майлсуомі Аннадерай пояснив, що запуск місії відкладається на січень 2019 року через технічні проблеми. Таким чином, посадка на Місяць тепер запланована на лютий 2019 року.

Крім того, зазначається, що змінилася і ракета, на якій запускатимуться апарати. Зокрема, буде використано ракету-носій середнього класу GSLV Mk.III, а не GSLV Mk.II, як планувалося раніше.

Додамо, що дотепер посадити місяцехід на поверхню супутника Землі вдалося тільки США, СРСР та Китаю.

Нагадаємо, в минулому році в американському авіакосмічному агентства NASA оголосили, що змогли виявити індійський супутник Chandrayaan-1, зв'язок із яким був втрачений у 2009 році. Сhandrayaan-1 був першим штучним супутником, який запустила до Місяця Індія.

Як писало РБК-Україна, у 2013 році Україна розробляла двигун для індійської ракети-носія. Йшлося про спільний українсько-індійський проект "Жасмін", який передбачає розробку ракетного двигуна для індійської ракети-носія космічного призначення.