Индия переходит в режим полной изоляции

Он также отметил, что закрываются границы между штатами, округами и районами. Премьер-министр призвал граждан страны не покидать свои дома.

Он уточнил, что строгая изоляция "будет продолжаться в течение трех недель".

Напомним, 13 марта в Индии был подтвержден первый летальный исход от коронавируса. Жертвой коронавируса стал 76-летний мужчина из южного штата Карнатака. В конце февраля он вернулся из Саудовской Аравии, где месяц находился с визитом.

Кроме того, в Индии аннулировали все туристические визы на фоне распространения коронавируса. Ограничения касаются всех имеющихся виз, кроме дипломатических, официальных, виз ООН и международных организаций, рабочих и проектных. Визы будут заморожены до 15 апреля.