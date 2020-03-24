Індія переходить в режим повної ізоляції

Він також зазначив, що закриваються кордону між штатами, округами і районами. Прем'єр-міністр закликав громадян країни не залишати свої будинки.

Він уточнив, що сувора ізоляція "триватиме протягом трьох тижнів".

Нагадаємо, 13 березня в Індії був підтверджений перший летальний випадок від коронавірусу. Жертвою коронавірусу став 76-річний чоловік з південного штату Карнатака. Наприкінці лютого він повернувся з Саудівської Аравії, де місяць перебував з візитом.

Крім того, в Індії анулювали всі туристичні візи на тлі поширення коронавірусу. Обмеження стосуються всіх наявних віз, окрім дипломатичних, офіційних, віз ООН і міжнародних організацій, робочих і проектних. Візи будуть заморожені до 15 квітня.