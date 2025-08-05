Індія направила до Москви двох переговірників на тлі загрози санкцій Трампа

Радник із національної безпеки Індії Аджіт Довал і міністр закордонних справ Субраманьям Джайшанкар найближчими днями приїдуть до Москви, повідомили індійські офіційні особи, які попросили не розкривати їхніх імен.

За інформацією Times of India, візит Довала заплановано на цей тиждень, а Джайшанкар вирушить до Москви пізніше в серпні. У Міністерстві закордонних справ Індії відмовилися коментувати деталі візитів.

Загострення відносин між Індією та США

Хоча поїздки були заплановані заздалегідь і є частиною щорічних консультацій, вони відбуваються на тлі зростання напруженості між Індією і США. Раніше президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткове мито на індійські товари і пригрозив значно підвищити його, якщо Нью-Делі не відмовиться від закупівель російської нафти.

Вашингтон вважає, що Індія і Китай допомагають Володимиру Путіну фінансувати війну проти України, купуючи російську нафту. Індійська сторона відкинула звинувачення, назвавши їх "необґрунтованими і несправедливими".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтримує тісні зв'язки з Путіним, відвідавши Москву в жовтні минулого року. Очікується, що президент Росії також приїде до Індії пізніше цього року, що, ймовірно, стане темою переговорів індійської делегації в Москві.

На тлі тиску США Індія знову підтвердила "стійке і перевірене часом партнерство" з Росією. При цьому уряд поки що не давав розпорядження індійським нафтопереробникам про припинення закупівель нафти в Росії.