Зазначається, що наразі докладаються зусилля для подолання розбіжностей напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G20.

"На зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків G20 минулими вихідними не вдалося досягти консенсусу щодо опису російської агресії проти України", - йдеться у матеріалі.

Це змусило Індію опублікувати резюме голови замість традиційного спільного комюніке. Росія та Китай заперечили проти використання слова "війна".

На брифінгу перед зустріччю міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра сказав, що війна Росії проти України буде частиною обговорення. Однак Індія не може вирішувати результат зустрічі міністрів закордонних справ. Індія підтримує кінцеву заяву на торішньому саміті лідерів в Індонезії.

Усього за кілька годин до зустрічі МЗС Росії звинуватило США та Європейський союз у "тероризмі та підбурюванні до агресії в Україні", натякаючи на труднощі, з якими зіткнеться Індія.

"Ми сподіваємося, що міжнародна спільнота відіграє конструктивну роль у деескалації ситуації та сприянні політичному врегулюванню кризи", - заявила прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

На саміті у листопаді 2022 року у спільній декларації згадувалася "війна в Україні", а не "війна Росії проти України". Це робилось для того, аби її підписали якнайбільше лідерів G20.