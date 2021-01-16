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Индия начала самую масштабную в мире программу вакцинации от COVID-19

Автор: Александр Белоус

В Индии началась самая масштабная в мире кампания вакцинации от COVID-19. В первый день иммунизации, 16 января, Индия планирует вакцинировать около 300 600 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Санитарный работник Маниш Кумар стал первым человеком в Индии, который был вакцинирован против COVID-19. Индия уделяет приоритетное внимание медсестрам, врачам и другим работникам, работающим на передовой. По всей стране создано 3006 центров вакцинации.

Кампанию запустил премьер-министр страны Нарендра Моди с целью взять под контроль пандемию.

"Болезнь разлучила людей с их семьями, не подпускала матерей к своим детям, а те, кто умер от болезни, не могли даже окончательно попрощаться со своими семьями", - сказал Моди.

Индия с населением почти 1,4 миллиарда человек является самой густонаселенной страной в мире после Китая, но правительство заявляет, что не будет вакцинировать всех, чтобы добиться коллективного иммунитета.

Индия, которая сообщила о самом большом количестве коронавирусных инфекций после Соединенных Штатов, планирует вакцинировать около 300 млн человек двумя дозами в первые шесть-восемь месяцев года.

Люди не смогут выбирать между вакциной Оксфордского университета/AstraZeneca и поддерживаемой правительством вакциной, разработанной индийской компанией Bharat Biotech, эффективность которой неизвестна. Оба производятся на месте.

Около 10,5 миллиона человек в Индии заразились коронавирусом, в том числе более 151 000 человек умерли, хотя уровень заражения снизился с пика в середине сентября.

Первыми в очереди на вакцину идут около 30 миллионов медицинских и других работников, работающих на переднем крае, например, в сфере санитарии и безопасности, за которыми следуют около 270 миллионов человек старше 50 лет или людей, которым грозит повышенный риск из-за ранее существовавших заболеваний.

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Правительство уже закупило 11 млн доз вакцины AstraZeneca COVISHIELD, произведенной Индийским институтом сыворотки, и 5,5 миллионов доз COVAXIN компании Bharat Biotech.

По данным индийского регулятора, эффективность COVISHIELD составляет 72%, в то время как Bharat Biotech сообщает, что результаты последнего этапа испытаний COVAXIN ожидаются к марту.

Напомним, число летальных случаев от коронавируса в мире превысило 2 миллиона человек. Всего в мире диагностировано более 93 млн случаев заражения коронавирусом.

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.

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