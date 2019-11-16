ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 19:14
Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету
Фото (Agni-II)

Ракета была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам

В Индии в субботу, 16 ноября, успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Indiablooms.

По данным Командования стратегических сил страны, ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Ракета с высокой точностью поразила учебную цель.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия закупит у Российской Федерации ракеты класса "воздух - воздух" Р-27, которыми будут вооружены стоящие на вооружении индийских ВВС истребители Су-30МКИ.

Сстоимость закупки составит 1500 крор или 15 млрд индийских рупий, то есть примерно 218 миллионов долларов. Указано, что установка Р-27 даст истребителям Су-30МКИ возможность уничтожать вражеские самолеты на больших расстояниях.

Добавим, Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует к 2030 году вывести на орбиту собственную станцию для проведения научных исследований в условиях космоса.

Индия и Пакистан открыли границы для паломников В Индии загрязнение воздуха достигло критического уровня
Новости Украины Индия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь