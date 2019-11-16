Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету

Фото (Agni-II)

Ракета была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам

В Индии в субботу, 16 ноября, успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Indiablooms.

По данным Командования стратегических сил страны, ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Ракета с высокой точностью поразила учебную цель.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия закупит у Российской Федерации ракеты класса "воздух - воздух" Р-27, которыми будут вооружены стоящие на вооружении индийских ВВС истребители Су-30МКИ.

Сстоимость закупки составит 1500 крор или 15 млрд индийских рупий, то есть примерно 218 миллионов долларов. Указано, что установка Р-27 даст истребителям Су-30МКИ возможность уничтожать вражеские самолеты на больших расстояниях.

Добавим, Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует к 2030 году вывести на орбиту собственную станцию для проведения научных исследований в условиях космоса.