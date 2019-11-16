Індія випробувала ракету, здатну нести ядерний боєзаряд

Фото (Agni-II)

Ракета була запущена на дальність дві тисячі кілометрів з полігону на острові Абдул Калам

В Індії в суботу, 16 листопада, успішно проведений випробувальний пуск балістичної ракети середнього радіусу дії Agni-II. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Indiablooms.

За даними Командування стратегічних сил країни, ракета, здатна нести ядерний боєзаряд, була запущена на дальність дві тисячі кілометрів з полігону на острові Абдул Калам біля узбережжя східного штату Орісса. Ракета з високою точністю вразила навчальну ціль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індія закупить у Російської Федерації ракети класу "повітря - повітря" Р-27, якими будуть озброєні стоять на озброєнні індійських ВПС винищувачі Су-30МКІ.

Сстоимость закупівлі складе 1500 крор або 15 млрд індійських рупій, тобто приблизно 218 мільйонів доларів. Зазначено, що установка Р-27 дасть винищувачів Су-30МКІ можливість знищувати ворожі літаки на великих відстанях.

Додамо, Індійська організація космічних досліджень (ІSRO) планує до 2030 року вивести на орбіту власну станцію для проведення наукових досліджень в умовах космосу.