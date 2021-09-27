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Индия испытала новую версию зенитной ракеты Akash

Автор: Дмитрий Кузнецов

Индия провела 27 сентября успешные испытания новой версии зенитной ракеты Akash с модернизированной головкой самонаведения. Тестовый пуск прошел на полигоне Chandipur в штате Одиша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

По данным издания, новая ракета получила название Akash Prime. Ее испытания прошли на полигоне Chandipur в штате Одиша. Она перехватила и уничтожила беспилотную воздушную цель, которая имитировала самолет противника.

"По сравнению с существующей системой Akash, Akash Prime оснащена собственной радиочастотной головкой самонаведения для повышения точности", - сообщил изданию один из участников испытаний.

По его словам, и другие характеристики зенитной ракету улучшены, что обеспечивает ее более надежную работу в условиях низких температур на больших высотах.

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ИндияЗРК