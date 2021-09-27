Индия испытала новую версию зенитной ракеты Akash

По данным издания, новая ракета получила название Akash Prime. Ее испытания прошли на полигоне Chandipur в штате Одиша. Она перехватила и уничтожила беспилотную воздушную цель, которая имитировала самолет противника.

"По сравнению с существующей системой Akash, Akash Prime оснащена собственной радиочастотной головкой самонаведения для повышения точности", - сообщил изданию один из участников испытаний.

По его словам, и другие характеристики зенитной ракету улучшены, что обеспечивает ее более надежную работу в условиях низких температур на больших высотах.