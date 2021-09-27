Індія випробувала нову версію зенітної ракети Akash

За даними видання, нова ракета отримала назву Akash Prime. Її випробування пройшли на полігоні Chandipur в штаті Одіша. Вона перехопила і знищила безпілотну повітряну ціль, яка імітувала літак противника.

"У порівнянні з чинною системою Akash, Akash Prime оснащена власною радіочастотною головкою самонаведення для підвищення точності", - повідомив виданню один з учасників випробувань.

За його словами, і інші характеристики зенітної ракети поліпшені, що забезпечує її більш надійну роботу в умовах низьких температур на великих висотах.