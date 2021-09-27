ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Індія випробувала нову версію зенітної ракети Akash

Новость на русском →
Нью-Делі, Понеділок 27 вересня 2021 20:54
Індія випробувала нову версію зенітної ракети Akash Фото: Індія випробувала нову версію зенітної ракети (twitter.com/SouleFacts)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Індія провела 27 вересня успішні випробування нової версії зенітної ракети Akash з модернізованою головкою самонаведення. Тестовий пуск пройшов на полігоні Chandipur в штаті Одіша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

За даними видання, нова ракета отримала назву Akash Prime. Її випробування пройшли на полігоні Chandipur в штаті Одіша. Вона перехопила і знищила безпілотну повітряну ціль, яка імітувала літак противника.

"У порівнянні з чинною системою Akash, Akash Prime оснащена власною радіочастотною головкою самонаведення для підвищення точності", - повідомив виданню один з учасників випробувань.

За його словами, і інші характеристики зенітної ракети поліпшені, що забезпечує її більш надійну роботу в умовах низьких температур на великих висотах.

New version of Akash Missile – ‘Akash Prime’ successfully tested from Chandipur, Odisha today: DRDO

#WATCH New version of Akash missile - ‘Akash Prime’ successfully flight-tested. It intercepted & destroyed an unmanned aerial target mimicking enemy aircrafts, in its maiden flight test https://bit.ly/3F6JJSO Video source: DRDO

Posted by The Economic Times on Monday, September 27, 2021

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія ЗРК
NEWS
Кабмін взяв на себе функцію наглядової ради "Нафтогазу"
Кабмін взяв на себе функцію наглядової ради "Нафтогазу"
DAILY
Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні