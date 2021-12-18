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Индия испытала новую баллистическую ракету Agni P. Способна нести ядерный заряд

Автор: Дмитрий Кузнецов

Индия провела 18 декабря успешные испытания новой версии баллистической ракеты Agni P, способной нести ядерный заряд. Тестовый пуск на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

По данным издания, новая ракета получила название Agni Prime. Ее испытания прошли успешно. После старта с острова Абдул Калам она с высокой точностью поразила заданную цель.

Траекторию и параметры ракеты в полете отлеживали радиолокационные станции и корабли дальнего действия.

В Минобороны Индии сообщили, что Agni P представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с задублированной системой навигации и наведения.

Напомним, в конце сентября Индия провела успешные испытания зенитной ракеты нового поколения Akash с модернизированной головкой самонаведения.

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ИндияРакетные испытания