ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Індія хоче закупити у США 18 безпілотників Predator, - ЗМІ

Новость на русском →
Індія, Четвер 13 квітня 2023 16:30
Індія хоче закупити у США 18 безпілотників Predator, - ЗМІ Фото: MQ-1 Predator (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили Індії планують закупити у США 18 безпілотників MQ-1 Predator.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Військові вирішили скоротити план придбання у США бойових безпілотних літальних апаратів Predator із 30 до 18 одиниць.

Міноборони Індії спочатку планувало закупити по 10 БПЛА Predator для сухопутних сил, ВПС та ВМС на загальну суму близько 3 млрд доларів.

"Тепер цей показник знижено до шести для кожного виду збройних сил. Контракт буде укладено після схвалення Кабміном Індії на міжурядовій основі", - йдеться у матеріалі.

MQ-1 Predator

Американський багатоцільовий безпілотний літальний апарат виробництва General Atomics Aeronautical Systems.

MQ-1 був на озброєнні ВПС США. Активно застосовувався на території Іраку та Афганістану. Станом на 2011 рік було побудовано 360 БПЛА (285 RQ-1 та 75 MQ-1).

Нагадаємо, що державний банк Індії та Bank of Baroda проінформували нафтопереробні заводи, що вони не будуть проводити платежі за нафту, куплену понад встановлений ліміт у 60 доларів.

Індія схвалила закупку ракет, гелікоптерів, артилерійських систем, а також РЕБ на суму 8,5 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно