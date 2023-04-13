Індія хоче закупити у США 18 безпілотників Predator, - ЗМІ
Збройні сили Індії планують закупити у США 18 безпілотників MQ-1 Predator.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.
Військові вирішили скоротити план придбання у США бойових безпілотних літальних апаратів Predator із 30 до 18 одиниць.
Міноборони Індії спочатку планувало закупити по 10 БПЛА Predator для сухопутних сил, ВПС та ВМС на загальну суму близько 3 млрд доларів.
"Тепер цей показник знижено до шести для кожного виду збройних сил. Контракт буде укладено після схвалення Кабміном Індії на міжурядовій основі", - йдеться у матеріалі.
MQ-1 Predator
Американський багатоцільовий безпілотний літальний апарат виробництва General Atomics Aeronautical Systems.
MQ-1 був на озброєнні ВПС США. Активно застосовувався на території Іраку та Афганістану. Станом на 2011 рік було побудовано 360 БПЛА (285 RQ-1 та 75 MQ-1).
Нагадаємо, що державний банк Індії та Bank of Baroda проінформували нафтопереробні заводи, що вони не будуть проводити платежі за нафту, куплену понад встановлений ліміт у 60 доларів.
Індія схвалила закупку ракет, гелікоптерів, артилерійських систем, а також РЕБ на суму 8,5 млрд доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.