Індія хоче закупити у США 18 безпілотників Predator, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times .

Військові вирішили скоротити план придбання у США бойових безпілотних літальних апаратів Predator із 30 до 18 одиниць.

Міноборони Індії спочатку планувало закупити по 10 БПЛА Predator для сухопутних сил, ВПС та ВМС на загальну суму близько 3 млрд доларів.

"Тепер цей показник знижено до шести для кожного виду збройних сил. Контракт буде укладено після схвалення Кабміном Індії на міжурядовій основі", - йдеться у матеріалі.

MQ-1 Predator

Американський багатоцільовий безпілотний літальний апарат виробництва General Atomics Aeronautical Systems.

MQ-1 був на озброєнні ВПС США. Активно застосовувався на території Іраку та Афганістану. Станом на 2011 рік було побудовано 360 БПЛА (285 RQ-1 та 75 MQ-1).