Индия хочет закупить у США 18 беспилотников Predator, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times .

Военные решили сократить план приобретения у США боевых беспилотных летательных аппаратов Predator с 30 до 18 единиц.

Минобороны Индии изначально планировало закупить по 10 БПЛА Predator для сухопутных сил, ВВС и ВМС на общую сумму около 3 млрд. долларов.

"Теперь этот показатель снижен до шести для каждого вида вооруженных сил. Контракт будет заключен после одобрения Кабмином Индии на межправительственной основе", - говорится в материале.

MQ-1 Predator

Американский многоцелевой беспилотный летательный аппарат производства General Atomics Aeronautical Systems.

MQ-1 был на вооружении ВВС США. Активно применялся на территории Ирака и Афганистана. На 2011 год было построено 360 БПЛА (285 RQ-1 и 75 MQ-1).