Індія хоче відмовитися від російської зброї та дистанціюватися від Москви, - Reuters

Як зазначає видання, найбільший у світі імпортер зброї повільно відходить від російської озброєння та повертається на Захід. Крім того, США прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю та послабити вплив Росії.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх двох десятиліть Росія постачала 65% зброї, яку закупила Індія на суму понад 60 млрд доларів. Але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази.

Росія своєю чергою публічно закликає Індію до співпраці. Але Індія хоче посилити внутрішнє виробництво. Також минулого року Індія та США підписали оборонну угоду, зокрема, щодо спільного виробництва двигунів для винищувачів.

При цьому Reuters зазначає, що Нью-Делі доведеться "йти по тонкій лінії" у відносинах з Росією, оскільки припинення співпраці підштовхне Москву ближче до Пекіна.

"Купівля зброї купує вам вплив", - сказав один з індійських чиновників у відставці.

Експерти зазначають, що в Індії не розвіялися побоювання, чи зможе Росія і далі постачати запчастини до військової техніки на тлі того, що війна в Україні затягується.

Ставлення Індії до війни в України

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну індійська влада заявила про свою нейтральну позицію щодо війни. Публічно Індія не засудила агресію Росії, але й не підтримала її.

За даними ЗМІ, Індія за період війни посилила торгівлю з РФ, особливо у нафтовому секторі на тлі західних санкцій проти Москви.

Але минулого року Індія заявила про намір спільно з Францією розробити для України так званий "мирний план".