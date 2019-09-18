В Індії заборонили продаж електронних сигарет

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Уряд Індії заборонив продаж електронних сигарет і планують заборонити використання

Уряд Індії заборонив продаж, виробництво, імпорт і рекламу, а також планують ввести штрафи за використання електронних сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в міністерстві охорони здоров'я Індії, заборона на продаж електронних сигарет викликаний з ризиком для здоров'я молоді.

Заборона на використання електронних сигарет очікується найближчим часом. Порушникам загрожуватиме тюремне ув'язнення до одного року трьох років або штраф до 1271 євро. За повторне порушення передбачається тюремний термін до трьох років і штраф у розмірі 6351 євро.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в США Дональд Трамп має намір заборонити продаж електронних сигарет з-за смертельних випадків від куріння. В Америці з серпня місяця було зафіксовано шість смертей від використання електронних сигарет, ще у 450 осіб були виявлені респіраторні захворювання.

Нагадаємо, також повідомлялося, що в Україні очікується подорожчання сигарет майже в три рази. У комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики звернулися представники Федерації роботодавців України з проханням відкликати законопроект №1210 на доопрацювання, оскільки деякі положення можуть завдати шкоди економіці.