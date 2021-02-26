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В Индии вводят новые правила регулирования работы социальных сетей

Автор: Андрей Козловский

Министр информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад заявил, что правительство вводит новые правила регулирования работы социальных сетей и платформ цифрового потокового вещания в интернете. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности и суверенитета Индии.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам министра, новые правила представляют собой мягкий механизм регулирования. Он поможет предотвратить распространение фейковых сообщений и другой вредоносной информации.

Новые правила обяжут социальные сети и цифровые платформы в течение 36 часов после получения запроса от правительства или суда удалять нежелательный контент. Также платформы должны будут раскрывать источники информации и предоставлять ежемесячные отчеты о своей деятельности.

Кроме того, новые правила потребуют от социальных сетей создания специального механизма для рассмотрения жалоб пользователей. Они вступят в силу в течение 3 месяцев.

Напомним, парламент Австралии одобрил законопроект о вступлении в силу кодекса ведения переговоров для СМИ. Он обязывает цифровые платформы платить новостным медиа страны за контент.

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