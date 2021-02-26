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В Індії вводять нові правила регулювання роботи соціальних мереж

Автор: Андрій Козловський

Міністр інформаційних технологій Індії Раві Шанкар Прасад заявив, що уряд вводить нові правила регулювання роботи соціальних мереж і платформ потокового мовлення в інтернеті. Дані заходи необхідні для забезпечення безпеки та суверенітету Індії.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами міністра, нові правила являють собою м'який механізм регулювання. Він допоможе запобігти поширенню фейкових повідомлень та іншої шкідливої інформації.

Нові правила зобов'яжуть соціальні мережі і цифрові платформи протягом 36 годин після отримання запиту від уряду або суду видаляти небажаний контент. Також платформи повинні будуть розкривати джерела інформації і надавати щомісячні звіти про свою діяльність.

Крім того, нові правила вимагатимуть від соціальних мереж створення спеціального механізму для розгляду скарг користувачів. Вони вступлять в силу протягом 3 місяців.

Нагадаємо, парламент Австралії схвалив законопроект про вступ в силу кодексу ведення переговорів для ЗМІ. Він зобов'язує цифрові платформи платити новинним медіа країни за контент.

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