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В Индии из-за вспышки "загадочной лихорадки" закрывают школы: что происходит

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Фирозабад, Вторник 31 августа 2021 08:46
В Индии из-за вспышки "загадочной лихорадки" закрывают школы: что происходит Фото: в Индии от "загадочной лихорадки" умерли десятки человек (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти индийского штата Уттар-Прадеш распорядились отменить все занятия в школах с 1-го по 8-й класс из-за вспышки "загадочной лихорадки". Эпицентр вспышки заболевания отмечен в округе Фирозабад.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на India Today.

В округе Фирозабад умерли, по разным данным, от 40 до 50 человек, большинство из них - не менее 32 - дети. Кроме того, по данным издания, еще 12 человек умерли в Матхуре и восемь в Маинпури.

Симптомы лихорадки

Болезнь характеризуется:

  • высокой температурой,
  • внезапным падением количества тромбоцитов,
  • сильным обезвоживанием.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что специальные бригады медиков направляются в места, где отмечены вспышки заболевания. Образцы крови больных отправлены на исследование.

"Мы изучим эту болезнь, и будут предприняты быстрые действия. Созданы специальные группы. Властям предложено отправить машины скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставить пациентов в больницы", - сказал Адитьянатх.

В связи со вспышкой болезни отменили занятия в школах с 1-го по 8-й класс до 6 сентября.

Напомним, в Индии от "загадочной лихорадки" умерли десятки человек.

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