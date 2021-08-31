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В Індії через спалах "загадкової лихоманки" закривають школи: що відбувається

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Фірозабад, Вівторок 31 серпня 2021 08:46
В Індії через спалах "загадкової лихоманки" закривають школи: що відбувається Фото: в Індії від "загадкової лихоманки" померли десятки людей (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада індійського штату Уттар-Прадеш розпорядилася скасувати всі заняття в школах з 1-го по 8-й клас через спалах "загадкової лихоманки". Епіцентр спалаху захворювання відзначений в окрузі Фірозабад.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на India Today.

В окрузі Фірозабад померли, за різними даними, від 40 до 50 осіб, більшість з них - не менше 32 - діти. Крім того, за даними видання, ще 12 людей померли в Матхурі і вісім в Маінпурі.

Симптоми лихоманки

Хвороба характеризується:

  • високою температурою,
  • раптовим падінням кількості тромбоцитів,
  • сильним зневодненням.

Головний міністр штату Йоги Адітьянатх заявив, що спеціальні бригади медиків направляються в місця, де відзначені спалахи захворювання. Зразки крові хворих відправлені на дослідження.

"Ми вивчимо цю хворобу, і будуть вжиті швидкі дії. Створені спеціальні групи. Владі запропоновано відправити машини швидкої допомоги, щоб якнайшвидше доставити пацієнтів до лікарень", - сказав Адітьянатх.

У зв'язку зі спалахом хвороби скасували заняття в школах з 1-го по 8-й клас до 6 вересня.

Нагадаємо, в Індії від "загадкової лихоманки" померли десятки людей.

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