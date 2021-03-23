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В Индии во время турнира обрушилась трибуна со зрителями, пострадали около 100 человек

Новина українською → Индия, Вторник 23 марта 2021 04:25
В Индии во время турнира обрушилась трибуна со зрителями, пострадали около 100 человек Фото: Каббади (GoProSport via Youtube)
Автор: Даша Харченко

Во время национального чемпионата по командной игре каббади в Индии обрушилась трибуна со зрителями. В результате инцидента травмировались около 100 человек.

Об этом сообщает India TV.

Инцидент произошел в городе Сурьяпет. Во время церемонии открытия турнира обрушилась трибуна.

Всех пострадавших отправили в больницы. По словам медиков, у двоих болельщиков серьезные травмы.

Площадка, где проводилось соревнование, вмещает около 15 тысяч человек.

Каббади - древнейшая игра в Азии, включающая в себя элементы борьбы и пятнашек.

Напомним, недавно в Индии бойцовский петух убил своего хозяина. Дело в том, что к лапам таких петухов привязывают ножи, лезвия или другое оружие с острыми краями, чтобы нанести больший урон сопернику.

Также месяц назад в индийском штате Тамил Таду произошел взрыв на пиротехнической фабрике. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 14 человек получили ранения.

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