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В Індії під час турніру обвалилася трибуна з глядачами, постраждали близько 100 осіб

Новость на русском → Індія, Вівторок 23 березня 2021 04:25
В Індії під час турніру обвалилася трибуна з глядачами, постраждали близько 100 осіб Фото: Каббади (GoProSport via Youtube)
Автор: Даша Харченко

Під час національного чемпіонату з командної гри каббаді в Індії обвалилася трибуна з глядачами. В результаті інциденту травмувалися близько 100 осіб.

Про це повідомляє India TV.

Інцидент стався в місті Сурьяпет. Під час церемонії відкриття турніру обвалилася трибуна.

Всіх постраждалих відправили до лікарні. За словами медиків, у двох уболівальників серйозні травми.

Майданчик, де проводилось змагання, вміщає близько 15 тисяч осіб.

Каббаді - найдавніша гра в Азії, що охоплює елементи боротьби і п'ятнашок.

Нагадаємо, нещодавно в Індії бійцівський півень вбив свого господаря. Річ у тому, що до лап таких півнів прив'язують ножі, леза чи іншу зброю з гострими краями, щоб завдати більшої шкоди супернику.

Також місяць тому в індійському штаті Таміл Таду стався вибух на піротехнічній фабриці. В результаті інциденту загинули 11 людей, ще 14 людей отримали поранення.

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